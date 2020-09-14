صور.. باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد نجلها "إيلي" التاسع

احتفلت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني بعيد ميلاد ابنها "إيلي"، الذي يبلغ من العمر اليوم تسعة أعوام.

وأقامت "باسكال"، عيد ميلاد "إيلي"، بحضور زوجها الملحن ملحم أبو شديد ووالدتها مع عدد من أفراد أسرتها، ونشرت عدة صور عبر صفحتها، وقالت عبر حسابها على "انستجرام": "اليوم صارو 9 عقبال المية يا روح ماما، أحلى نهار بحياتي، الله يخليلي إياك أنت حياتي روحي قلبي، أحلى شاب".