السودان تعلن وفاة 114 وإصابة 54 جراء الفيضانات

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 114 وفاة، و54 مصابا.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم الاثنين، أن 32 ألفا و964 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 50 ألفا و552 منزلا.

وأشار التقرير إلى تضرر 199 مرفقا، و394 متجرا ومخزنا، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولاية سنار، في شرق السودان.