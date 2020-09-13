فيضانات السودان: أوضاع مأساوية للمواطنين و160 وفاة وإصابة

يعيش الآلاف من سكان ولاية نهر النيل بالسودان أوضاعا مأساوية بعد أن فقدوا المأوى وتقطعت بهم السبل جراء الفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت مناطقهم وشردت أكثر من 3 آلاف أسرة وقطعت الطريق الرئيسي الرابط بين الولاية ومدينة بورتسودان الميناء الرئيسي الذي تعبر منه إمدادات السلع الأساسية، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في الحصول على السلع الأساسية وخصوصا الخبز.

ومنذ نحو أسبوعين تضرب السودان فيضانات غير مسبوقة شملت 16 من 18 ولاية من ولايات البلاد وأدت إلى وفاة نحو 106 أشخاص وشردت أكثر من 600 ألف شخص ومسحت قرى ومناطق بأكملها وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

ووفقا للناشط الاجتماعي الطيب محمد عبدالله فإن حالة من الهلع تسود أوساط سكان مدينة شندي، الواقعة على بعد أقل من 170 كيلومترا شمال العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب التهديد المستمر لفيضان نهر النيل الذي سجل أعلى منسوب له منذ مئة عام قبل أن ينخفض قليلا خلال الساعات الماضية.

وقال عبدالله لموقع سكاي نيوز إن صبيان فقدا حياتهما أثناء مشاركتهما في الجهود الشعبية الرامية لردم الحواجز المانعة.

وأوضح أن الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني تحاول بذل كل ما يمكن من أجل الحد من الأضرار وتقديم المأوى للذين فقدوا مساكنهم داخل المدينة والمناطق المحيطة بها.

وأشار عبدالله إلى أوضاع مأساوية في القرى المحيطة بمحلية شندي في ظل ضعف البنية التحتية وانقطاع بعض الطرق التي تربط تلك القرى بمركز المدينة.

ومن جانبه قال الناشط أبرسي عبدالماجد إن الأوضاع في ولاية نهر النيل تزداد سوءا في ظل تهديد النيل للمزيد من المناطق وفي ظل تدهور الأوضاع الصحية بسبب تلوث مياه الشرب والمشكلات البيئية الأخرى المتصلة بالفيضانات.

وعلى الرغم من تلك الأوضاع الإنسانية إلا أن هنالك ضعفا كبيرا في مستوى استجابة المنظمات الإنسانية، بحسب تعبير عبدالماجد. إلا أن حاكمة ولاية نهر النيل، آمنة المكي، أكدت التزام حكومتها بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وتوفير مواد الإيواء والدواء والمواد الغذائية للمتضررين.

السودان: انخفاض منسوب نهري النيل والعطبراوى

ويبلغ منسوب النيل الرئيسي، اليوم، 15.59 سم بانخفاض 5 سم عن الأمس وارتفاع 50 سم عن العام الماضي.

فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 14.48 سم بانخفاض 10 سم عن الأمس وانخفاض 10 سم عن العام الماضي، الفاصل المداري يمر شمال ولاية البحر الأحمر وشمال مدينة أبو حمد مارا بمدينة كريمة وشمال الولايات الغربية، ومن المتوقع أن يتقدم قليلا خلال اليوم وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

وتشير غرفة عمليات الدفاع المدني بولاية نهر النيل، إلى أنَّه يوم أمس شهد رياحاً واتربة شديدة بمحلية ابوحمد

ونبهت غرفة عمليات الدفاع المدني والطوارئ بالولاية جميع المواطنين خاصة القاطنين على ضفاف نهري النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت في الأعوام السابقة من الفيضانات، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

106 وفيات و54 مصابا جراء فيضانات السودان

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 106 وفيات و54 مصابا.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم السبت، أنّ 28 ألفا و250 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 43 ألفا و972 منزلا.

وأشار التقرير إلى تضرر 181 مرفقا، و359 متجرا ومخزنا، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتي الخرطوم، والجزيرة في الوسط.