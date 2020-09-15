رئيس "شركات السياحة" السابق: لا فرصة لعودة رحلات العمرة في 2020

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إنه ليس هناك توقع عن توقيت عودة رحلات العمرة للمملكة العربية السعودية مرة أخرى، مشددًا أنه لابد من النظر للإجراءات التي تتخذها السعودية للوقوف على فترة العودة للرحلات مرة أخرى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن كل ما تنجزه السعودية يوحي بأنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك خطة لعودة الأمور، مع عدم الدخول في موجات جديدة من فيروس كورونا.

وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، أن طُرق الوقاية المتبعة حاليًا ستضمن عدم حدوث أي ازمات للمعتمرين، وأنه لا فرصة في بدء موسم العمرة عام 2020، وسيكون عام 2020 هو فرصة للمعتمرين بعد إعلان الخطة التي تعمل عليها السعودية.