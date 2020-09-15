نقيب المأذونين: 3% نسبة المطلقات على الورق فقط ليحصلن على معاش

أكد الدكتور إسلام عامر نقيب المأذونين ، أن نسبة السيدات اللاتي يتحايلن على القانون، ويطلبن الطلاق الصوري على الورق فقط، للحصول على معاش التضامن الاجتماعي، وغيره من المعاشات التي وفرتها الدولة للمحتاجين والمرأة المعيلة ، وصلت حتى مطلع العام الجاري حوالي 3%، من إجمالي حالات الطلاق في مصر.

عامر: بعض الأزواج يلجأون لهذه الحيل للتحايل على القانون بسبب الظروف المعيشية القاسية

وأضاف عامر في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن بعض الأزواج يلجأون لهذه الحيل، للتحايل على القانون، بسبب الظروف المالية الصعبة والحياة المعيشية القاسية التي تواجههم، مؤكدا على رفضه لمثل هذه التصرفات التي يحرمها الشرع، لا سيما وأن المطلقات على الورق للحصول على المعاش من الدولة، تظل حياتهن ومعاشراتهن لأزواجهن قائمة وهذا أمر يخالف الأعراف والشرع والقانون.

جدير بالذكر أن نقيب المأذونين، قد سبق وأن أكد في كثير من الفضائيات خلال بعض المداخلات، أنه لم تسجل أي حالات طلاق في الأسبوع الأول من حظر التجول الجزئي بخلاف الحالات التي اتفق عليها قبل الحظر، موضحا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة "CBC"، أن حالات الطلاق بعد ذلك بدأت ترتفع في المناطق الشعبية التي يعيش فيها العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية، "أصبح مبقاش معاهم فلوس وعدم العمل بيرفع الضغط على الزوج في الوقت الحالي".

وتابع: "مهما بلغت نسبة الطلاق فهي أقل من عامي 2017 و2018"، مشيرا إلى أن النصف الثاني من عام 2019 كانت النسبة لا تتعدى 20% من أعداد عقود الزواج، "النسبة بدات تتحرك بداية من أمس لكن يظل الوضع غير مقلق".

وتابع أن على الأسرة المصرية بصفة العموم والعمالة غير المنتظمة الصبر، و"الموظفين اللي كانوا بيروح بيوتهم الساعة 2 وبعدين ينام وميرجعش غير على النوم، مش بيعرف عن البيت أي شيء وأصبحت كل المشكلات موجودة قدامه، ووجب عليه الصبر".

وعن عقد القران أوضح أن الزواج قل عن السابق وأصبح لا يتم في تجمعات أو مساجد ويقتصر على الزوج والزوجة ووكيل الزوجة والشهود وخمسة أو ستة أفراد من العائلة، "ولازم نقول للناس إن المشاكل موجودة، ومش بتظهر غير بالليل أما ينطلب المأذون الساعة 11 أو 12 بالليل وأما حد من المأذونين بيتصل بيا بقوله إصلح ما بين الناس وانزلهم".