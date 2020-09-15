إعصار "سالي" يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة

حذرت الأرصاد الجوية الأمريكية، من اشتداد قوة الإعصار سالي مساء الاثنين، حيث أصبح إعصارًا من الفئة الثانية، ما يهدد جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير، أن الإعصار يواصل تقدمه نحو السواحل الأمريكية، إذ ترافقه رياح بلغت سرعتها 155 كلم/ساعة.

وتوقع المركز وصول الإعصار إلى اليابسة اعتبارًا من الثلاثاء، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز بالعربية".

وأشار المركز، إلى أن قوة الإعصار يمكن أن تشتد بشكل أكبر مساء الاثنين وصباح الثلاثاء، ليصبح بذلك "إعصارًا خطرًا".

وقد يتسبب الإعصار "سالي"، الذي لا يزال على بعد 170 كلم من مصب نهر المسيسيبي، في حدوث ارتفاعات مدمرة في مناسيب المياه في ثلاث ولايات متجاورة هي لويزيانا وميسيسيبي وألاباما.