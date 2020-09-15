الملحن مصطفى جاد ينتقد شراء بعض الفنانين مشاهدات "يوتيوب"

أعلن الملحن مصطفى جاد غضبه الشديد من الفنانين الذين يلجؤون لشراء أكثر مشاهدات عبر اليوتيوب.

وكتب جاد عبر تويتر "يوتيوب كان مصدر ربح بشكل كويس للمنتجين حولتوه بقدرة قادر إنه يكسب فلوس عشان تشتروا مشاهدات مع إنه بيكسب إعلانات ومش بس كده لأ حولتوا الموضوع لمزاد واللي يدفع أكتر ياخد مشاهدات أكتر وأسرع عشان مليون مشاهدة في يوم وصدقوني هنوصل لمليون مشاهدة في ساعة.. استمروا واتمنظروا على بعض".