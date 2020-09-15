استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بصاروخين

أعلن مصدر أمني عراقي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، سقوط صاروخين من نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد المصدر ذاته، بأنّ الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنّ المنطقة الخضراء تعرضت لسقوط صاروخي كاتيوشا، في الساعة الواحدة من فجر اليوم، وجرى التصدي للصاروخين بالجو من خلال منظومة "سيرام" الدفاعية التابعة للسفارة الأمريكية الموجودة في المنطقة الخضراء في بغداد.

وأكد البيان أنّ انطلاق الصاروخين كان من منطقة علي الصالح في العاصمة العراقية بغداد، مشيرًا إلى أنّه لم تحدث خسائر أو أضرار.