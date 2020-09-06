عاجل.. هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي كتب: وكالات 08:01 م | الأحد 06 سبتمبر 2020 مطار بغداد أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، سقوط 3 صواريخ على المطار العسكري داخل مطار بغداد الدولي، منذ قليل. اقرأ المزيد: متحدث الوزراء: نسعى لتنفيذ مشروعات مع العراق والأردن في أسرع وقت الحكومة تبدأ الإعداد لمشروعات مشتركة مع العراق والأردن العراق يسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا وتحذيرات من انهيار المستشفيات العراق: القبض على 10 إرهابيين خلال عملية أمنية في البصرة وزيرة الصحة: إرسال 12 طنا من المستلزمات الوقائية إلى العراق العراق مطار بغداد هجوم صاروخي بغداد