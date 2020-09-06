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محمود مسلم

عاجل.. هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي

كتب:

وكالات
08:01 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
مطار بغداد

مطار بغداد

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، سقوط 3 صواريخ على المطار العسكري داخل مطار بغداد الدولي، منذ قليل.

 

 

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