استقرار الدولار وأعلى سعر بيع بـ15.82 جنيه

بدأ الدولار تعاملاته اليومية مقابل الجنيه، باستقرار في جميع البنوك العاملة بمصر، واحتلت 7 بنوك قائمة البنوك الأعلى سعرا لبيع وشراء الدولار "مصر، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي الأول، hsbc"، ليباع بـ15.82 جنيه، مقابل 15.72 جنيه للشراء.

فيما جاءت 6 بنوك في قائمة الأقل سعرا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.80 جنيه، مقابل 15.70 جنيه للشراء، وهي: مصر إيران للتنمية، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، وقطر الوطني.