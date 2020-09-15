حديقة البيت الأبيض تشهد توقيع اتفاقية السلام الرابعة مع إسرائيل

تشهد حديقة البيت الأبيض بواشنطن، اليوم، اتفاقيات سلام جديدة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بعدما كانت شهدت توقيع ثلاث معاهدات سلام بين دول عربية وإسرائيل في العقود الأربعة الماضية.

ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حفلا لتوقيع اتفاقيتي السلام بحضور كبار المسؤولين في الحكومة الأميركية ووفود الإمارات والبحرين وإسرائيل.

ومن المقرر، أنَّ يوقع عن الجانبين الإماراتي والبحريني وزيرا خارجية البلدين، الشيخ عبدالله بن زايد وعبداللطيف الزياني، وعن الجانب الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبموجب الاتفاق الذي لم يتمّ الكشف بعد عن بنوده وتفاصيله بالكامل، فإن الإمارات والبحرين ستقيمان علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل، حيث سيعزز الاتفاقان تحالفًا غير رسمي ضد التهديدات الإيرانية والمطامع التركية، ويمهد الطريق أمام الإمارات للحصول على صفقات أسلحة أمريكية متطورة.

وبتوقيع الاتفاقيتين، ستصبح الإمارات والبحرين ثالت ورابع دولتين عربيتين تقرران إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994) على أساس مبدأ "السلام مقابل السلام".

واتفاقيات السلام الإماراتية و البحرينية الإسرائيلية هي تاريخية، لكنها ليست الأولى، فثلاثُ معاهداتِ سلام بين دولٍ عربيةٍ وإسرائيل وقّعتْ بعد وساطة أمريكية خلال العقود الماضية.

وفي عهدِ الرئيس الأمريكي جيمي كارتر كانت البداية بتوقيعِ معاهدِة السلام المصرية - الإسرائيلية، وقعها الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والتي تَبعتْ اتفاقيةَ كامب ديفيد التي نتجت عن مفاوضات استمرت اثني عشر يوما في المنتجع الرئاسي.

وبعد الاتفاقِ المصريِ الإسرائيلي بـ15 عاما كانت طاولةُ البيتِ الأبيض على موعد جديدٍ مع اتفاقية سلام تحت اسم - اتفاقية اسلو، تمت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي وقعها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ووزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز، والتي أشرفَ على توقيعِها الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.

أما معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية في عام 1994 التي وقّعت في النقطةِ الحدوديةِ في وادي عربة بحضورِ الرئيس كلينتون تبعَها التوقيعُ بين الملك حسين ورابين في البيتِ الأبيض على إنهاءِ حالةِ العداءِ في البلدين.