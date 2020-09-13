موقع إسرائيلي يشيد بالتعاون العلمي مع الإمارات: أول ثمار "التطبيع"

أشاد موقع "إسرائيل 24" الإخباري، اليوم، بتوقيع مذكرة تعاون علمي بين مؤسسات إسرائيلية وإماراتية، تحت عنوان ثمار التطبيع.

وأعلنت الإمارات، اليوم، توقيع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومعهد وايزمان الإسرائيلي للعلوم على مذكرة تفاهم في مجالات عدة، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في بيان: "وقعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة على مستوى العالم للدراسات العليا المتخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم مع معهد وايزمان للعلوم حيث ستتعاون المؤسستان الأكاديميتان في عدد من المجالات بهدف تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق التقدم والنمو".

وتابعت: "تعد مذكرة التفاهم هذه أول اتفاقية من نوعها بين مؤسستين للدراسات العليا من دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وتغطي مجموعة من فرص التعاون بين المؤسستين مثل برامج تبادل الطلاب وزمالات ما بعد الدكتوراه، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية، ومختلف أشكال التبادل بين الباحثين، بالإضافة إلى تشارك موارد الحوسبة، وتأسيس معهد افتراضي مشترك للذكاء الاصطناعي".

وذكر الموقع الإسرائيلي: "أُقيمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم افتراضيًا عبر الإنترنت".

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين.

وبعد توقيع هذا الاتفاق، الأمر الذي من المقرر أن يتمّ في 15 سبتمبر في واشنطن، تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، ولحقت بها البحرين.