"العدل" تمنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين بـ"مياه القاهرة"

أصدَر المستشار عمرو مروان وزير العدل، القرار رقم 5339 لسنة 2020، بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى صفة مأموري الضبط القضائي كل بصفته الوظيفية في دائرة اختصاصه.

يأتي ذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه، وتلك التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 بشان صرف المخالفات السائلة.

ونشرت الأسماء بالوقائع المصرية كالتالي: