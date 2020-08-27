"ده إنجاز.. تهديده جاب مفعول سحري".. عمرو خليل يشيد بـ مروان محسن

أشاد الإعلامي عمرو خليل، بأداء النادي الأهلي اليوم، أمام الجونة، والذي انتهى بهدف للنادي الأحمر مقابل لا شيء، أحرزه اللاعب مروان محسن في الدقيقة 95 من عمر اللقاء، ضمن مباريات الدوري الممتاز، مشيدًا في الوقت ذاته بالتغير الذي حدث في أداء مروان مُحسن وعودته للتهديف مرة أخرى.

وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي"، أنه يبدوا أن المدير الفني للنادي الأهلي ومجلس الإدارة عنفوا مروان محسن، "مش عاوز أقول تهديد"، بأنه حال عدم عودته للتهديف وأدائه السابق سيتم الاستغناء عنه في يناير المقبل.

وأكد الإعلامي أن مروان محسن قد جدد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم بـ 20 مليون جنية، ولكن هذا العقد لم يتم تفعيله حتى الآن، "الأهلي قال لمحسن لو متحسنتش هنتصرف بقى أو انت تتصرف"، موضحًا أنه يبدوا أن تلك الكلمات أتت بمفعول سحري لللاعب، فمروان محسن نزل أرض الملعب كتغيير ولم يمر 10 دقائق حتى أحرز هدف الفوز في الدقائق القاتلة.

وتابع: "مروان محسن غاب عن التهديف منذ فترة طويلة، أحنا بنقول ده من حبنا فيه ومن حبنا للنادي الأهلي ومنتخب مصر، كان غير موفق وغائب عن التهديف فترة طويلة من عمر الكره، ونزل جاب جون، ده انجاز، خاصة بعد أن ذبحت السوشيال ميديا اللاعب عقب مباراة الزمالك وفرصة هدف مؤكد قد أهدرها".