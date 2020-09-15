صحف الإمارات تحتفي بتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل: يخلده تاريخ البشرية

أكّدت افتتاحيات صحف الإمارات، الصادرة اليوم الثلاثاء، أنَّ الشرق الأوسط على موعد اليوم مع بداية جديدة لسلام مختلف يخترق الجدار المسدود ويفتح نافذة للمستقبل ويمنح أملًا لشعوب المنطقة بأنّ الحوار قادر على التغيير.

وأشارت افتتاحيات صحف الإمارات إلى أنَّ البيت الأبيض سيشهد إنجازًا يتخطى توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل وإعلان السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل شعاره التعاون في خدمة الإنسانية وإيجاد الفرص لأجيال قادمة لمواجهة التحديات.

ولفتت إلى أنَّ "15 سبتمبر" سيخلده تاريخ البشرية طويلًا وسيكون يومًا تصحيحًا لمسار التاريخ الذي يريد المخلصون أن تكون بوصلته باتجاه السلام وجعله الأساس في التعامل مع جميع القضايا والأحداث.

وتحت عنوان "صفحة جديدة"، كتبت صحيفة "الاتحاد": "الشرق الأوسط على موعد اليوم مع بداية جديدة لسلام مختلف، يخترق الجدار المسدود، ويفتح نافذة للمستقبل، ويمنح أملا لشعوب المنطقة، بأن الحوار قادر على التغيير".

وذكرت صحيفة "الاتحاد": "في البيت الأبيض، إنجاز يتخطى توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، شعاره التعاون في خدمة الإنسانية، وإيجاد الفرص لأجيال قادمة، لمواجهة التحديات".

وتابعت: "سلام مقابل السلام، لكن ما يميزه عن غيره من المعاهدات، الرؤية الثاقبة التي اختارت كسر القوالب الجامدة، والدفع باتجاه معادلة جديدة لبناء تحالف سلام يخدم السلام فعلا وليس قولًا".

واستكملت: "اختيار شجاع للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكّد قبل أي أولوية للتعاون مع إسرائيل، على الالتزام بحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، ودعم الشعب الفلسطيني".

وذكرت أنَّه "لا بديل عن الحل العادل والدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن لا يخدم هذا الحل الدوران في حلقة مفرغة، ولا يحرك هذا الحل الإصرار على الجمود".

ونوهت إلى أنَّ معاهدة السلام نجحت في إنقاذ حل الدولتين عبر وقف مخطط إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية، وهو الأمر الذي لم تستطع دولة في العالم إنجازه، وبالإمكان أن تحقق المعاهدة الكثير لصالح السلام، سواء للفلسطينيين أو للمنطقة.

وواصلت صحيفة "الاتحاد" في افتتاحيتها: "إنّها مرحلة جديدة في الشرق الأوسط قادرة على إحداث السلام والاستقرار والأمن والتعامل مع تحديات المستقبل، فرصة لبناء السلام بين الشعوب، القادر وحده على طي صفحة الكراهية والعداء، وفتح صفحة جديدة لأجيال وأجيال قادمة".

وبعنوان "يوم لتصحيح التاريخ"، بدأت صحيفة "الوطن" الإماراتية افتتاحيتها بأن "15 سبتمبر يوم سيخلده تاريخ البشرية طويلًا لما يشهده من حدث عالمي يتمثل بتوقيع معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وهو يحمل الخير والأمل انطلاقًا من نظرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القائد الذي قدم الكثير للإنسانية جمعاء ولمستقبل أجيالها بنبل أعماله وعزيمته التي تضع خير الشعوب في صدارة الأولويات، حيث سيكون هذا اليوم تصحيحًا لمسار التاريخ الذي يريد المخلصون أن تكون بوصلته باتجاه السلام وجعله الأساس في التعامل مع جميع القضايا والأحداث، فضلًا عما يمثله من ركيزة متينة للتعاون والتكاتف والتنسيق في سبيل رفد مسيرة التنمية سواء على مستوى الدولتين أو المنطقة والعالم، ليكون الحدث الذي يترقبه المجتمع الدولي فاتحة لعهد جديد، عهد يتسم بالحكمة والوضوح وتغليب لغة الحوار والتكاتف بالخير بعيدا عن الترقب والانتظار وفي الوقت ذاته اختيار أقصر وأسهل الطرق لتحقيق العدالة التي يحملها السلام".

وأضافت الصحيفة "دولة الإمارات التي هي دائمًا محط أنظار العالم بإنجازاتها وتطورها ومبادراتها واستراتيجياتها العملاقة، سوف تقدم للعالم اليوم ومعها مملكة البحرين الشقيقة، مثالًا متفردًا على شجاعة القرارات التاريخية والسيادية التي تهدف لتعزيز فرص السلام والعمل نحو شرق أوسط جديد بحلة مختلفة عما اعتاد العالم رؤيته لعقود، بدخول المنطقة مرحلة يقوى فيها شعاع الأمل بالخروج من الكثير من الأزمات وكسر جميع الحواجز التي تعيق تقدم المنطقة برمتها كما يجب، حيث التعاون على كل الأصعدة التي تهم الملايين من شعوب المنطقة كالتنمية ومختلف العلوم وتعزيز الجهود الاقتصادية التي ستكون ثمارًا لإحلال السلام، فضلًا عما تشكله المعاهدة من حماية حقوق القضية الفلسطينية وتقريب وجهات النظر لإيجاد الحل العادل والشامل الذي ينهي صراعًا طويلًا يحتاج الحكمة والواقعية في التعامل".