سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر اليورو أمام الجنيه في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي وبنك CIB وبنك قناة السويس كالتالي:

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.