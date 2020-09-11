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محمود مسلم

سعر اليورو اليوم الجمعة 11-9-2020 في مصر

كتب:

الوطن
09:53 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
سعر اليورو

سعر اليورو

تباينت أسعار اليورو أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 11 سبتمبر في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية، نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.58 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

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