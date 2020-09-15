صحيفة "الاتحاد" الإماراتية تجري أول حوار مع وزير خارجية إسرائيل

أجرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أول حوار لصحيفة عربية مع جابي أشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، والذي أكّد خلاله أنَّ معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل معاهدة وصفها بـ"التاريخية" ستؤدي إلى تغيير كبير للشرق الأوسط بأسره.

وأضاف "أشكنازي"، بالتزامن مع توقيع معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، أنَّ المعاهدة تسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وتمهد الطريق أمام تعاون بين الدول في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التنمية الاقتصادية، ومواجهة التحديات المشتركة.

وزير الخارجية الإسرائيلي يعرب عن أمله في تسيير رحلات جوية مباشرة بين بلده والإمارات

وأشار إلى أنَّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو قائد فذ يقود شعبه إلى الازدهار والنجاح، إذ تحولت الإمارات إلى دولة متقدمة، معربًا عن بالغ تقديره لرؤيته ودوره الريادي.

وتابع: "تدرس دول أخرى التطورات، وترى القيادة التي أظهرتها الإمارات وكلي أمل أن تختار هذه الدول أيضًا نهجًا مشابها لنهج دولة الإمارات، ولكن يمكن أن تكون لهم شريكاً يمتلك الكثير من المميزات ويتقاسم معهم مصالح وتطلعات مشتركة".

وواصل: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، أجريت محادثة طويلة ودافئة مع نظيرنا البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عقب قرار مملكة البحرين إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، ونعير ذات الأهمية لتعزيز الروابط والعلاقات بيننا، وهناك رياح جديدة وإيجابية، ويحدوني الأمل وكلي إيمان بأن كثيراً من الدول ستنضم إلى تحالف السلام الإقليمي".

وأوضح "أشكنازي"، أنَّ "وزارة الخارجية الإسرائيلية تقيم منذ سنوات عديدة حوارا مفتوحاً بين الشعب الإسرائيلي وشعوب المنطقة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وأنا متأكّد من أن هذا الاتصال جزء من البنية التحتية للعلاقة التي بنيناها على مر السنين".

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن أمله في رؤية رحلات جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، والتي ستسمح للسائحين الإسرائيليين بزيارة الإمارات والسائحين من الإمارات بزيارة إسرائيل، وستتيح هذه الرحلات أيضاً تعزيز التجارة بين البلدين، وهو ما سيؤدي إلى ازدهار حقيقي لكلتا الدولتين، حسب تعبيره.