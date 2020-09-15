سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي وبنك CIB وبنك قناة السويس كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.