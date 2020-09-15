الإحصاء: 3.3% انخفاضا في الانبعاثات الناتجة عن استهلاك منتجات البترول

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بلغت 77.4 مليون طن عام 2018/2019 مقابل 79.1 مليون طن عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.1٪.

جاء ذلك في بيان أصدَره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2020، الذي يوافق 16 سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1994 ، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم لعام 2020 تحت شعار "الأوزون من أجل الحياة".

فيما بلغت كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 199.9 مليون طن عام 2018/2019 مقابل 206.8 مليون طن عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 3.3٪.

ووصلت إجمالي الطاقـة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس) 4543 جيجاوات/ساعة عـام 2018/2019 مقابل 2871 جيجاوات/ساعة عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 58.2٪ تقريبا.