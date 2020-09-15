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البابا يستقبل الأنبا مكاري لمتابعة كنائس شبرا الجنوبية

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مصطفى رحومة:
10:18 ص | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
البابا مع الأنبا مكاري

البابا مع الأنبا مكاري

‏استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة البابا الخدمة بالكنائس والأديرة القبطية في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحرص البابا تواضروس الثاني مؤخرا، على لقاء عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة ومناقشة أي تحديات أو معوقات وأوجه تنمية الخدمة الكنسية وتطويرها في ظل الاحتياج الرعوي.

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