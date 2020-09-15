السيرة الذاتية لرئيس شركة الريف المصري الجديد: حاصل على نوط عودة سيناء

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن تعيين اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبدالوهاب في منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة، خلفا للمهندس عاطر حنورة، "الوطن" تستعرض السيرة الذاتية لرئيس شركة الريف المصري الجديد.

تقلد اللواء عمرو عبدالوهاب العديد من المهام والمناصب القيادية المهمة بالقوات المسلحة المصرية، من بينها منصب مساعد ملحق الدفاع بروما، ورئيس الشعبة الهندسية للقوات الجوية، ثم مساعد قائد القوات الجوية للشؤون الهندسية، وصولاً إلى منصب مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

حصل اللواء عمرو عبدالوهاب على العديد من الأنواط والأوسمة العسكرية الرفيعة، من بينها نوط عودة سيناء عام 1981، واليوبيل الفضي لحرب "أكتوبر 73" عام 1998، واليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو عام 2002، واليوبيل الماسي للقوات الجوية عام 2007، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عام 2007، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى عام 2012، وميدالية 30 يونيو عام 2013، ونوط الخدمة الممتازة عام 2016، فضلاً عن نوط التدريب من الطبقة الأولى عام 2016، ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 2019، ونوط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عام 2020.

وشركة تنمية الريف المصري الجديد هي شركة معنية باستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى من أربعة ملايين فدان. وهي شركة مساهمة مصرية 100%، ثلاث مساهمين حكوميين: وزارة المالية، الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.