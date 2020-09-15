محافظ أسيوط: استلام جناحي توسع بمدرستين بمركزي أبوتيج ومنفلوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جار استكمال خطة المحافظة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء مدارس جديدة وتنفيذ أعمال وإحلال كلي وجزئي للمدارس القائمة بالفعل وإضافة أجنحة توسع جديدة لاستيعاب الكثافة المتزايدة في أعداد الطلاب والقضاء على الكثافات بالفصول وتعدد الفترات الدراسية والتي أصبحت من المشاكل الملحة التي يجب التصدي لها.

ولفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة التعليمية وتوفيرها بجميع القرى والمناطق المحرومة الأكثر احتياجا ووضعها على رأس الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضح محافظ أسيوط إنه تم استلام جناحي توسع جديد بمدرستين بمركزي أبوتيج ومنفلوط لدخولها الخدمة العام الدراسي المقبل وذلك ضمن خطة الدولة المستقبلية لخفض الكثافات داخل المدارس والفصول وإلغاء تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للقرى والنجوع المحرومة والأشد أحتياجا تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتقديم خدمة تعليمية متميزه تليق بأهالينا بتلك المناطق طبقًا لرؤية تطوير التعليم.

من جانبه أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إنه تم استلام جناح توسع بمدرسة أبو الحارث الابتدائية بمركز أبوتيج يتكون من ١٤ فصل دراسي منهم ٤ فصول لمرحلة رياض الأطفال بخلاف المعامل وغرف المصادر والأنشطة ليجد كل تلميذ في سن التعليم مكانًا لائقًا بالمدارس الحكومية وإنهاء مشكلة التكدس بالمدارس الابتدائية فضلًا عن استلام جناح توسع بمدرسة عرب العمايم الإعدادية بقرية عرب العمايم بمركز منفلوط لخفض الكثافات داخل الفصول بالمدرسة والمدارس المحيطة مؤكدًا إنه روعي في تنفيذ جناحي التوسعة أعلى معايير الجودة والأمان وتزويدها بالسبورات الحديثة وتوفير طفايات الحريق بجميع الأدوار بالإضافة إلى خزانات المياه أعلى المبانى وعمل صناديق للحريق بجميع الأدوار طبقا لتعليمات الحماية المدنية وتنفيذًا لتوجهات الحكومة بالحفاظ على الطاقة تم تركيب جميع كشافات المدرسة من النوع الموفر للطاقه "Led Tube" كما تم استبدال الزجاج العادي بزجاج غير قابل للكسر ومانع لأشعة الشمس الضارة فضلًا عن تصميم ممرات لذوى القدرات الخاصة للصعود والهبوط ودورات مياه مجهزة لهم.