إصابة المخرج مراد منير بـ"جلطة في المخ" ونقله إلى المستشفى

تعرض المخرج المسرحي مراد منير، لوعكة صحية وإصابة بـ "جلطة في المخ"، ونقله إلى إحدى المستشفيات بمنطقة الدقي.

وكتب يوسف نجل مراد منير، عبر حساب والده على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي و قلة حيلتي، أنا يوسف مراد منير، بابا جاله جلطة في المخ من شوية.

وتابع: أكتر ليلة رعبتني في حياتي، و كان لازم يبات في المستشفي بس الظروف ماسعدتناش و رجعنا بيه علي البيت، و أنا لا حول لي ولا قوة، ولا عارف أبيته في مستشفى ولا عارف أعمل إيه حاجة غير إني بدعي له، كل اللي أنا طالبه دعواتكم و شوية حب من اللي كان بيحبه لخلق الله كلهم.

مختتمًا كلامه قائلًا: "وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"، يارب إنت الوحيد اللي تقدر.

وعاد يوسف مراد منير، ليكتب على حساب والده بـ "فيس بوك"، منشورًا أخر بقوله "تم التواصل مع الدكتور أشرف ذكي و الأساتذة نهال عنبر و منير مكرم، و بابا بيتنقل حاليًا لمستشفي الشبراويشي في الدقي، دعواتكم".

المخرج مراد منير، زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال التي رحلت عن دنيانا يوم 26 مايو من عام 2014 بعد صراع مع مرض السرطان.