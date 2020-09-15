السفير الأمريكي بمصر: نسعى لرفع وعي المزارعين وتحسين مستوى دخلهم

قال السفير الأمريكي بمصر جوناثان كوهين، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم بشكل مستمر القطاع الزراعي في مصر، ما يساعد المزارعين في صعيد مصر على أن يصبحوا أكثر اعتمادًا على أنفسهم، وذلك من خلال إقامة روابط بالأسواق المحلية والدولية، وتمكينهم من الحصول على التمويل، وزيادة الالتزام بممارسات الغذاء والسلامة.

وأضاف في تصريحات صحفية عقب توقيع عقد تمديد التعاون مع شركة بيبسيكو مصر لزيادة إنتاجية المزارعين وبناء سلسلة توريد لمنتجات البطاطس خلال العامين المقبلين، "تساعد هذه الشراكة المزارعين على زيادة دخولهم، وتحسين مستوى معيشة أسرهم وتخطط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركة شيبسي للصناعات الغذائية على توسيع الشراكة لتشمل محافظتي المنوفية والمنيا للوصول إلى 2500 مزارع بحلول عام 2023، كما تهدف شركة شيبسي إلى للصناعات الغذائية لضم جميع صغار المزارعين في سلاسل التوريد التابعة لها في مصر إلى هذا النموذج. كما تهدف شركة شيبسي للصناعات الغذائية إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات الزراعية في مصر من خلال مبادرات مثل برنامج التقاوي المزروعة محليًا، الذي يضمن للشركة إنتاج رقائق البطاطس من المحصول المحلي بنسبة 100%".

ومن جهته قال محمد شلباية، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيبسيكو مصر: "على مدار أكثر من سبعين عاما من تواجدنا في مصر، كان ولازال تطوير القطاع الزراعي على رأس أولوياتنا لما له من أهمية قصوى لقطاع الأغذية. ونحرص على التعاون مع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يمثلون المحور الرئيسي للقطاع، حيث نعمل على تزويدهم ببرامج التدريب التي تساعدهم على ضمان وزيادة انتاجيتهم بما يتوافق مع المعايير العالمية. ونشعر بالفخر لتجديد تعاوننا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعام الثاني على التوالي لتوفير برامج التدريب الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة وضم هؤلاء المزارعين لسلسلة توريد شيبسي".