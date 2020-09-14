الزراعة: المنيا الأعلى تعديا على الأراضي وروشته للقضاء على الظاهرة

قال الدكتور عباس الشناوي، المشرف على قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إن الحفاظ على الأراضي الزراعية ومواجهة التعديات عليها على رأس أولويات وزارة الزراعة.

أضاف الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن عدد التعديات على الأراضي الزراعية منذ يناير 2011 بلغت تقريبا مليون و996 ألف حالة تعد، على مساحة من الأراضي بلغت 90 ألف فدان، لافتاً إلى أن محافظة المنيا تعد الأعلى في عدد التعديات بـ266 الف حالة تعدِ، ثم محافظة البحيرة 226 ألف حالة، ثم الشرقية بـ145، وأكثر المحافظات إزالة هي المنيا والبحيرة والشرقية والغربية وكفر الشيخ، لافتا إلى أن المحافظات الأقل تعديًا هي السويس بـ788 حالة، تليها الإسماعيلية وبورسعيد.

عطية: 5 إجراءات للقضاء على ظاهرة التعديات

وقال المهندس سيد عطية، رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي الاسبق بوزارة الزراعة: «ان القضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية يمكن حلة بشكل فوري ودائم، من خلال 5 إجراءات واضحة، أهمها على الإطلاق إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 وتعديلاته بالسماح بتوصيل المرافق للمباني المخالفة، سواء كانت على أرض زراعية أو أملاك الدولة، ثم منح تفويض لوزير الزراعة أو من ينوب عنه بالإزالة الفورية، وكذلك تخصيص جهاز شرطة لحماية الأراضي، أسوة بالبيئة والسياحة والكهرباء والسكة الحديد والتموين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق والمسطحات المائية والمصنفات الفنية والأحوال المدنية.

تابع "عطية"، أن رابع إجراء يجب اتخاذه يتمثل في عدم إحالة قضايا حماية الأراضى للخبير الزراعي، الذي يستعين في تقريره على شهادة الشهود، الذين يتعاطفون مع المعتدي ويشهدون أن التعدي واقع من أكثر من 30 عاما، أما الإجراء الخامس فيجب أن يتعاون المحافظين في استصدار قرار الإزالة بموجب قانون البناء وليس قانون الزراعة.