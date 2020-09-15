عبدالله رشدي يشيد بأسقف ملوي بعد منع "البناطيل المقطعة": ينشر الفضيلة

أشاد الداعية عبدالله رشدي، بأسقف كنسية ملوي، بعد الشروط التي تتعلق بالأفراح داخل الكنيسة، وبينها إلزام الحضور من السيدات بارتداء ملابس لائقة، وحظر "البناطيل المقطعة" للأولاد.

ودوّن رشدي، عبر حسابه على فيس بوك: "تحياتي لهذا الأسقف المحترم الذي يعمل على نشر الفضيلة بين رعيته، ليت هذه النماذج تنتشر، ‏نحن بحاجة لرجال الدين الواضحين الذين لا يقدمون لأتباعهم مجاملات دينية".

وأضاف رشدي: "هنا سؤال يطرح نفسه للعلمانيين، ماذا لو فعلها شيخ، أكنتم ستكتفون بالصمت كما هو حالكم الآن؟، أم كنتم ستتسابقون على جلده، فقط فكروا في تناقضاتكم التي صارت تظهر لكل ذي عينين".‏

‏وكان أسقف ملوي قراراً بخصوص الإلتزام خلال صلوات الاكلبل، قائلا: "لما كانت صلوات الإكليل المقدس من ضمن أسرار الكنيسة السبعة التي تتم بحلول الروح القدس، لزم التنبيه بضرورة الحضور في الموعد المُحدد، والحفاظ على الهدوء والنظام أثناء صلاة القداس الإلهي".

وتابع أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس: "الحضور بملابس لائقة خلال طقس الإكليل (الأفراح) بالنسبة للعروس، وكذلك بالنسبة للفتيات والسيدات، وذلك عملًا بقول بولس الرسول: "وكذلك أن النساء يزين ذواتهم بلباس الحشمة، مع ورع وتعقل".

وشدد على حضور السيدات بملابس لائقة خلال طقس الإكليل بالنسبة للعروس، والتنبيه على الشباب بعدم ارتداء "البنطلون القصير أو المقطع".

وأضاف: "التنبيه على الشباب بعدم ارتداء البنطلون القصير أو المقطع، إضافة إلى أنّه لا يزيد عدد الحضور عن 30 فردًا شاملًا العروسين".