تحيا مصر: قطعنا شوطا كبيرا في تطوير القرى الأكثر احتياجا

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنّ صندوق تحيا مصر قطع شوطا مهما في المشاركة بكل ما يتعلق بخطة الدولة لتطوير القرى الأكثر احتياجا أو القضاء على ظاهرة العشوائيات، وبينها تطوير 3 قرى في سوهاج بمركز طهطا، وهي: "شيخ زين الدين، عرب بخواج، والسوالم"، والتي كانت بحاجة لتدخلات في المجال الصحي والتعليمي أو مراكز الشباب والوحدات الصحية والبيطرية.

وأضاف مختار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنّه جرى عمل بروتوكولات تعاون مع منظمة المجتمع المدني بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والتضامن للسير في إطار السياسة العامة للدولة.

وأوضح أنّ الهدف من إنشاء الصندوق هو وجود آلية معاونة وموازية دائما لكل ما تنفذه الدولة، لنكون قادرين على المساعدة في مختلف الأوقات العادية التي نعمل فيها في التنمية المستدامة أو في أوقات الكوارث والأزمات، ما كان ظاهرا في أزمة فيروس كورونا وأزمة السيول سواء في عام 2016 أو عام 2020.