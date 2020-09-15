الإعدام لـ"عاطل" قتل والدته أثناء أدائها صلاة الفجر بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي في محافظة قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي، اليوم، بالإعدام شنقاً لـ"عاطل" قام بقتل والدته أثناء أدائها صلاة الفجر، طعناً بالسكين، بحجة إزعاجه، في قرية "أبوشوشة"، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى يوليو 2019، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بمقتل "ناهد م. م."، 55 سنة، بعد إصابتها بعدة طعنات في الرقبة ومناطق متفرقة بالجسم، وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة ابنها "وائل م. هـ."، 25 سنة، لمروره بأزمة نفسية عقب تركه عمله وعودته من القاهرة، ودخوله معها في مشادات مستمرة، أقدم على أثرها بتسديد عدة طعنات لها في أنحاء متفرقة بالجسد، أثناء أدائها لصلاة الفجر، واعترف بارتكاب الواقعة بحجة إزعاجها المتكرر له.

أحيلت القضية برقم 16581 لعام 2019 جنايات أبوتشت، إلى محكمة جنايات نجع حمادي والمقيدة برقم 1421 لعام 2019 كلي قنا، وقضت دائرة المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً، بعد استطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.