كاسبرسكي: 68% من أولياء الأمور في مصر لا يتتبعون موقع أطفالهم

كشفت دراسة استطلاعية إقليمية، أجرتها شركة كاسبرسكي، أنّ كثيرا من الآباء في مصر لا يُدركون وجود إمكانية متاحة أمام الآباء لمراقبة وجود أطفالهم أينما كانوا، وتتبع أماكنهم باستمرار باستخدام برمجيات خاصة.

ووفقًا للدراسة الاستطلاعية المعنونة بـ"الأبوة الرقمية المسؤولة"، فإنّ 68% من الآباء في مصر لا يتعقبون أطفالهم لمعرفة أماكن وجودهم، وتختلف أسباب ذلك لتتراوح بين عدم التفكير مطلقًا في مسألة تعقّب مكان الطفل (51%)، وعدم معرفة كيفية القيام بذلك (23%) وعدم اتساع الوقت (13%).

وبوسع الآباء الحصول على برمجيات تتيح لهم بعد تثبيتها على أجهزة أطفالهم إمكانية تحديد أماكنهم على الخريطة وتعيين منطقة آمنة يبقون ضمن حدودها. ومع ذلك، فقد ذكر 34% من الآباء في مصر أنّهم لم يثبتوا أي برمجية تعقب على أجهزة أطفالهم.

وأشار أندريه سيدنكو، رئيس قسم حلول سلامة الأطفال في شبكة كاسبرسكي، إلى أنّ العصر الحديث يتيح مجموعة واسعة من البرمجيات المتطورة التي يمكنها أن تساعد في حماية الأطفال من الحوادث، سواء في حياتهم الواقعية أو الرقمية، قائلا: "من الضروري معرفة كيفية استخدام هذه البرمجيات والاستفادة من منافعها، فمن المؤكد أن تتبع الطفل لمعرفة مكانه يمكن أن يوفّر على والديه الكثير من المتاعب ويمنحهما راحة البال، ولعلّ مزايا هذه البرمجيات تكمن في سماحها للآباء بالتحكم في حياة أطفالهم الواقعية، علاوة على الرقمية".

وتوصي كاسبرسكي بشدة باتباع التدابير التالية لضمان حماية الأطفال على الصعيدين الرقمي والواقعي:

1. إثراء المعرفة بشأن الأمن الرقمي للأطفال عبر التعرّف على أحدث التوجهات والتطبيقات.

2. اعتماد السلوكيات المناسبة للحماية من المخاطر، مثل قواعد الأمن الأساسية أثناء الاتصال بالإنترنت.

3. الحرص بانتظام على تطوير المعرفة بأمن الاتصال بالإنترنت، ويمكن في سبيل ذلك اللجوء إلى مدونة كاسبرسكي.

4. الحرص على التواصل مع الطفل ووضع حدود ينبغي له عدم تجاوزها، مع ضرورة مناقشته بالأماكن الآمنة التي يجب عليه الالتزام بها، سواء في الواقع أو على الإنترنت.

5. تثبيت حل أمني موثوق به مثل Kaspersky Safe Kids لمراقبة نشاط الطفل بطريقة موثوق بها.