كيفية حماية الأطفال على الصعيدين الرقمي والواقعي

هناك العديد من الأباء، لا يعلمون أن هناك إمكانية متاحة أمامهم، لمراقبة وجود أطفالهم أينما كانوا، وتتبع أماكنهم باستمرار باستخدام برمجيات خاصة، خاصة أن العصر الحديث، يتيح مجموعة واسعة من البرمجيات المتطورة التي يمكنها أن تساعد في حماية الأطفال من الحوادث، سواء في حياتهم الواقعية أو الرقمية.

ومن الضروري، معرفة كيفية استخدام هذه البرمجيات والاستفادة من منافعها، فمن المؤكد أن تتبع الطفل لمعرفة مكانه، يمكن أن يوفّر على والديه الكثير من المتاعب ويمنحهما راحة البال، ولعلّ مزايا هذه البرمجيات، تكمن في سماحها للآباء بالتحكم في حياة أطفالهم الواقعية، علاوة على الرقمية".

وترصد "الوطن" في هذا التقرير، باتباع التدابير التالية لضمان حماية الأطفال على الصعيدين الرقمي والواقعي:

1- إثراء المعرفة بشأن الأمن الرقمي للأطفال، عبر التعرّف على أحدث التوجهات والتطبيقات، واعتماد السلوكيات المناسبة للحماية من المخاطر، مثل قواعد الأمن الأساسية أثناء الاتصال بالإنترنت.

وينبغي الحرص بانتظام على تطوير المعرفة، بأمن الاتصال بالإنترنت، ويمكن في سبيل ذلك اللجوء إلى مدونة كاسبرسكي https://www.kaspersky.com/blog.

2- الحرص على التواصل مع الطفل ووضع حدود ينبغي له عدم تجاوزها، مع ضرورة مناقشته بالأماكن الآمنة التي يجب عليه الالتزام بها، سواء في الواقع أو على الإنترنت.

3- تثبيت حل أمني موثوق به مثل Kaspersky Safe Kids لمراقبة نشاط الطفل بطريقة موثوق بها.