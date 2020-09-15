تعرف على مراحل اختبارات المدرسة الرياضية ببنها

تنطلق الأحد المقبل فعاليات اختبارات القبول الخاصة بالالتحاق بالمدرسة الرياضية ببنها للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والذين تقدموا للالتحاق بالصف الأول الإعدادي الرياضي والذين اجتازوا الكشف الطبي واختبارات الذكاء.

قال السيد عبد الهادي، مدير المدرسة الرياضية، إنه سيتم إجراء اختبارات الطلاب الذين تقدموا للإلتحاق بالمدرسة يوم 20 سبتمبر الجاري بنادي بنها الرياضي، مضيفاً أنه سيتم اختبار جميع الطلاب الذين تقدموا للمدرسة اختبارات مهارية ورياضية وبدنية وتناسق الجسم.

يذكر أن المدرسة تلقت 120 طلب التحاق سيجري اختبارهم جميعا لاختيار 105 طلاب هي قوة المدرسة.

وأجرى الطلاب المتقدمين اختبارات الكشف الطبي والذكاء وتحاليل الأنيميا والسكر والقدرات البدنية وكشف طبي نظر وصدر وقلب وصورة تحليل دم كاملة، وتضم المدرسة شعب كرة السلة والطائرة واليد والعاب القوي "جري ورمي ووثب " وكرة قدم.

يدرس الطالب جميع المواد الثقافية التي تدرس في التعليم الإعدادي العام ويحصل علي الشهادة الإعدادية والثانوية وتؤهل الطالب لجميع الكليات وفقا للتنسيق المعلن في الثانوية العامه علما بان الطالب الذي يحصل علي التفوق الرياضي يلتحق بكليات التربية الرياضية بمجموع 50%

يشارك الطالب في جميع البطولات التابعة للإدارة والمحافظة والجمهورية ومانفسات مكتب مستشار التربية الرياضية بالوزارة والمشروعات التابعة لوزارة الشباب والرياضة بإشراف وزارة التربية والتعليم.

كثافة الفصل لاتتعدي 35 طالبا مما يتيح الفرصة لجميع الطلاب بالمشاركة الفعالة داخل الفصل مما ينعكس علي التحصيل العلمي والإستيعاب خلال العملية التعليمية

هناك العديد من الطلاب كل عام يلتحقون بكليات القمة الطب والهندسة والكليات العسكرية

يقوم بالتدريب داخل المدرسة مدربين متخصصين حاصلين علي اعلي الشهادات والدورات الرياضية من التدريب الرياضي ومن بينهم مدربين كانوا طلاب بالمدرسة.