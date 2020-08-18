تحويل مقر "التربية الرياضية" بجامعة بنها إلى مجمع خدمات

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، الانتهاء من تحويل مقر كلية التربية الرياضية بنين إلى مجمع خدمات للعاملين بالجامعة، يتضمن عيادات طبية وصيدلية ومنفذ بيع ومركز طبع ونشر خاص بالجامعة وإدارة للوافدين ومعهدا للتمريض.

وأضاف أنه سيجري نقل طلاب الكلية والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، إلى المقر الجديد للكلية في كفر سعد.

وأضاف "السعيد"، أنه جرى التنسيق مع عمداء الكليات للبدء في إعداد الجداول الدراسية للعام الدراسي الجديد بنظام التعليم الهجين، الذي يتضمن حضور الطالب في الكليات النظرية بنسبة 40% أسبوعيا و60% للكليات العملية.

ونوه بأنه جرى تحويل بعض المواد الدراسية إلى برامج إلكترونية، لخدمة التعليم الهجين الذي يصب في مصلحة الطلاب.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعه لمبنى كلية التربية الرياضية بكفر سعد، حيث اطمأن على أعمال التجديد والتطوير بالملاعب الخاصة بها.

واطلع رئيس الجامعة على قاعة الاحتفالات الصغرى بالجامعة، والتي تسع لـ250 فردا، والتي جرى الانتهاء من تشطيبها تمهيدا لتشغيلها.

وقال رئيس الجامعة، إن المنشآت الجديدة بالعبور تشمل مشروع إنشاء مدرجين يحتوي كل مدرج على بدروم وأرضي وطابقين، مضيفا أن المشروع يشغل مساحة 5460 متر مسطح.

وتفقد رئيس الجامعة قاعة الدكتور حسام العطار، والتي سوف تستخدم للأغراض التعليمية وتسع 400 طالب.