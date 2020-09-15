تخصيص بوابة مستقلة للحديقة وزيادة الحيوانات بـ"صنعاء كفر الشيخ"

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حديقة الحيوان، وحديقة صنعاء لإعادة تطويرهما، بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وهيام الطباخ، معاون المحافظ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه سيتم تطوير حديقتي صنعاء وحديقة الحيوان، ليكونا متنفسًا لأهالي المحافظة، وتجهيز تلك المواقع لتليق بالمواطنين، وأنه قرر تخصيص بوابة خاصة للجمهور للدخول لحديقة الحيوان، حتى لا يتكلف المواطن رسوم إضافة لدخول حديقة صنعاء ومنها لحديقة الحيوان.

وأضاف سيتم استغلال الفراغات بحديقة صنعاء، لإنشاء مواقع ترفيهية للأطفال والكبار معاً، بالإضافة التواصل مع حديقة الحيوان بالجيزة، لزيادة عدد الحيوانات بحديقة الحيوان بكفر الشيخ، لجذب الأهالي لزيارتها.