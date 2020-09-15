عامل بمقهى مجاور لبيت مؤمن زكريا: معظم صحابه زملكاوية

اعتاد التواجد بذلك المقهى الذي يبعد عن منزله قرابة 10 أمتار، يجتمع فيه مع أصدقائه لمشاهدة المباريات، أو تبادل المزاح والضحك، وعلى طريقته في لعب الكرة، يمرر السعادة بين مرافقيه، ويرفع عنهم التكليف والحواجز، ويركل لهم الضحكات لتغمرهم الابتسامات، ويجري بينهم نحو عالمه الخاص، بعيداً عن الأضواء، ليبقى اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، سفيرًا للبهجة وسط رفاقه.

داخل المقهى المجاور لمنزل "مؤمن"، يروي "أحمد سيد"، العامل بالمقهى، أنه ألف ترتيب كراسي المقهى، بمجرد دخول اللاعب.

وقال "سيد" لـ"الوطن"، إن "أغلب أصحاب مؤمن هنا زملكاوية، بس مبيزعلوش خالص من الكورة، وبيتكلموا ويهزروا دايماً، عمرنا ما حسينا إنه متكبر، أو حد مشهور وبيتعالى، دايماً حاسين إنه واحد مننا، وبيعملوا معاه حركته الشهيرة، ويتصوروا معاه، وأكتر وقت بأقابله فيه وقت صلاة الفجر في المسجد".

أصيب مؤمن زكريا قبل أكثر من عام بمرض نادر وهو التصلب الجانبي الضموري في العضلات، الذي يصاب به شخص من كل مليونين، إذ ينتشر ذلك المرض في جميع أنحاء الجسم بشكل سريع، وإذا تطور فينتقل حينها الضمور من العضلات إلى الأعصاب، ويفقد الجسم سيطرته على العضلات ما قد يضر بجميع الحواس ومن بينها النطق.