"الإعلام الرياضي" عن احتفال صلاح على طريقة مؤمن زكريا: كبير في كل حاجة

قال الدكتور أسامة أبوزيد، رئيس لجنة الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظم الإعلام، إنّ اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، رمز رياضي كبير، وشعر بأوجاع النجم مؤمن زكريا، واحتفل على طريقته بعدما أحرز الهدف الثالث له والرابع لليفربول، خلال لقاء فريقه أمس مع نادي ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

وأضاف أبوزيد لـ"الوطن": "ديما الكبير بيبقى كبير في كل حاجة، كل لاعبي الزمالك والأهلي وغيرهم أصبحت حركة مؤمن زكريا بعد كل هدف شعار الأسبوع، ودي حاجة محترمة جدا، والناس بتحس بآلام وأحزان وأوجاع نجم كبير كان موجود بينهم وياما أسعدنا".

أبوزيد: طريقة احتفال "مؤمن" بإحراز الأهداف كانت شعار لاعبي الأهلي والزمالك في أسبوع

وأشار أبوزيد إلى أنّ الحالة المرضية لمؤمن زكريا ليست بيده وتؤثر فينا جميعا، مشيدا بتضامن زملاءه معه ومتمنيا له الشفاء والعودة للملاعب: "دلوقتي حالته المرضية اللي مش بإيده بالتأكيد بتأثر فينا كلنا، فبالتالي دي خطوة كويسة جدا ونتمنى له الشفاء ويرجع أفضل من الأول".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارات التشكيل الكامل للجان المنصوص عليها بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللائحة التنفيذية للقانون 180 لسنة 2018 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، واللوائح الأخرى الصادرة عن المجلس.

ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين: سامي عبدالفتاح عامر حسين، الصحفي في المساء، محمد صلاح الدين ظرف دندش، الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة، التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني، بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.