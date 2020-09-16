7 مهام لمركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له

يعد مركز البحوث الزراعية، الصرح الأكبر المسؤول عن دفع التنمية الزراعية إلى الأمام، حيث يعتبر عقل الزراعة المصرية وقاطراتها، وأنشئ ليتولى وضع وتنفيذ مشروعات وبرامج وخطط واستراتيجيات البحوث الزراعية، التي تستهدف النهوض بالإنتاج الزراعي النباتى والحيوانى رأسياً وأفقياً، كما يستهدف نشر نتائج البحوث، وتداولها وتعميم تطبيقها بواسطة الزراع.

ويضم مركز البحوث الزراعية 16 معهدا، وعشرة معامل مركزية و19 محطة بحوث (أحدثها محطة بحوث توشكى)، و23 إدارة تجارب زراعية، تغطى جميع محافظات مصر.

ويعتبر مركز البحوث الزراعية، هو المحور الأساسي في تنفيذ الحملات القومية، لاستنباط أصناف وسلالات جديدة من الحبوب وتحسين الأصناف الحالية، وجودة واستنباط أصناف جديدة، من محاصيل الألياف والمشروع القومي للنهوض بالمحاصيل الزيتية، والبصل والمشروع القومي للمحاصيل السكرية.

ومشروع النهوض بالحاصلات البستانية، ومشروع رفع الكفاءة الإنتاجية للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ومشروع تطوير نظم الري والصرف، وتحسين خواص التربة.

ومشروع البحوث والدراسات المتعلقة بحصر ومتابعة الآفات الحشرية والحيوانية التي تصيب الحاصلات الزراعية، ومشروع بحوث تكنولوجيا الأغذية والأعلاف، مشروع التوسع في الدراسات الاقتصادية والإحصائية والمشروع القومى للهندسة الوراثية، والمشروع القومي للهندسة الزراعية.

أما المهام الرئيسية للمركز فهي كالتالي:

1- إنشاء قاعدة بيانات إحصائية دقيقة لإتاحة الفرصة للباحثين للاستفادة من نتائجها وكيفية تطبيقها على أسس سليمة.

2- الاستفادة الكاملة من الطاقات العلمية البحثية، مع تحديد مسئولية كل جهة بحثية في البرامج القومية.

3- الاستفادة من المنظمات العلمية والبحثية، ومن الأوفق توثيق الروابط مع هذه المنظمات الدولية والإقليمية من أجل الاستفادة منها بأقصى حد.

4- توفير الاستقرار والحوافز للباحثين.

5- تطوير جهاز الإرشاد الزراعي.

6- توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية.

7- تطوير تكنولوجيا الخدمات التسويقية.

ويضم المركز عدد من المعاهد وهي:

معهد بحوث البساتين.

معهد بحوث التناسليات الحيوانية.

معهد بحوث البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية.

معهد بحوث الاراضى والمياه والبيئة.

معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية.

معهد بحوث الاقتصاد الزراعي.

معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية.

معهد بحوث الإنتاج الحيواني.

معهد بحوث القطن.

معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

معهد بحوث المحاصيل السكرية.

معهد بحوث الهندسة الزراعية.

معهد بحوث امراض النباتات.

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية معهد بحوث صحة الحيوان.

معهد بحوث وقاية النباتات.