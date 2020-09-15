سكرتير مساعد أسيوط يترأس لجنة لتسعير أملاك الدولة

كلف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، السكرتير المساعد للمحافظة، المهندس نبيل الطيبي، بتكثيف لجان المتابعة الميدانية لمراجعة تسعير أراضي أملاك الدولة ضمن منظومة التقنين لواضعي اليد واسترداد حق الشعب للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة طبقاً للقانون ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017

وفى سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبي، لجنة مكبرة لإجراء بعض المعاينات على الطبيعة لأراضي وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها حيث تم معاينة الأراضي بقرى مركز منفلوط بمشاركة حسام محمدين رئيس المركز ولجنة أملاك الدولة بالمركز وممثلي الضرائب العقارية بكل مركز ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة مؤكدًا مواصلة الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة.

ووجّه المحافظ قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالإسراع في منظومة تقنين وضع اليد واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين واستكمال موافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون حفاظاً على أملاك الدولة والمضي قدما في منظومة التقنين فضلًا عن تفعيل لجنة مراجعة أسعار الأراضي.