محافظ أسيوط يوجه بالإسراع في منظومة تقنين أراضي الدولة

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر يوليو، والتي شدد خلالها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة للقطاع الصحي والمستشفيات ومخازن الأدوية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على الإسراع في منظومة التقنين لأراضي أملاك الدولة، خاصة مع بدء تنفيذ الموجة السادسة عشر لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء بجميع القرى والمراكز.

واستعرض الاجتماع بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها، والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.