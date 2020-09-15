بدء وصول الوفود إلى البيت الأبيض لتوقيع معاهدة السلام
كتب:
وكالات
05:25 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
ترامب ووزير الخارجية البحرينى
بدأت الوفود المشاركة في مراسم توقيع معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى، في التوافد على البيت الأبيض، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".
ووصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ليشارك في توقيع اتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، حيث استقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
فيما ينتظر وصول وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى البيت الأبيض، ليمثل الجانب الإماراتي في التوقيع على معاهدة السلام.
وسيمثل الجانب الإسرائيلي في التوقيع على المعاهدة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ومن المقرر أن يشارك نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم، في مراسم التوقيع الرسمية، التي تجري في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.