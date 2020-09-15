وزير الاستخبارات الإسرائيلي: معاهدة السلام مع الإمارات تدعم الاستقرار

أكد وزير استخبارات الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، أهمية معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية في دعم استقرار المنطقة، مشيرا إلى أنّها بمثابة تحالف ضد الإرهاب والتطرف، وتعزز التعاون ضد التهديدات المشتركة.

وأضاف كوهين في لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، أنّ إسرائيل تتطلع لمشاركة إمكانياتها في مجالات عدة مع الإمارات.

وقال الوزير الإسرائيلي إنّ "الاتفاقية ستعزز الأمن في الإمارات وإسرائيل، إذ تتشارك الدولتان التهديدات نفسها، لذلك ستكون هناك فوائد مشتركة لبلدينا في مجالات عدة.

وأعرب كوهين عن اعتقاده بأنّ "هذا الاتفاق التاريخي سيؤدي إلى سلام دافئ لأمتينا. أود أن أوضح أننا نتشارك أيضا القيم نفسها".

ولفت كوهين إلى أنّه على المستوى الأمني "نحن نشكل تحالفا ضد أي تهديد خصوصا الإرهاب والتطرف"، مؤكدا الفوائد المهمة التي ستجنيها إسرائيل والإمارات من هذا الاتفاق التاريخي: "سنجلب الازدهار لمواطنينا. إسرائيل رائدة في العديد من المجالات كالأمن السبراني والزراعة والتكنولوجيا، ونحن نسعى إلى تشارك معارفنا قدراتنا مع صديق كالإمارات".