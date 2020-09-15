240 مرشحا محتملا لـ"النواب"يجرون الكشف الطبي بالإسكندرية

استقبلت مستشفيات الإسكندرية، 240 مرشحاً محتملاً لخوض انتخابات مجلس النواب منذ بدء إجراء الكشف الطبي يوم الجمعة الماضي، وحتى الآن، وفقاً للاشتراطات والجداول المعلنة من قبل الهيئة العليا للانتخابات.

وحددت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية 7 أماكن تتضمن مستشفيات ومعامل تحاليل، لإجراء الفحوصات الطبية للمرشحين المحتملين، وقال الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية، إنه تقرر استقبال راغبي الترشح للبرلمان لإجراء الكشف الطبي في مستشفيات رأس التين العام، والجمهورية العام، والعامرية العام، والقباري العام، وشرق المدينة، علاوة على المجلس الطبى العام بالإسكندرية، بينما يتم عمل التحاليل الطبية بالمعامل الرئيسية لمديرية الشئون الصحية بمنطقة "أبي الدرداء" غرب المحافظة.

وأضاف عبد الغني أن مستشفيات وزارة الصحة مستمرة في استقبال راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب على مدار أسبوعين، تنتهي في 26 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى إجراء الكشف الطبي والتحاليل اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الجسدية والنفسية، بالقدر الذي يكفي لآداء واجبات العضوية، والتأكد أنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 593 لسنة 2020.

وأوضح أن مواعيد الكشف الطبي بالمستشفيات تبدأ يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير، الذي تحدد فيه ميعاد الكشف الطبي من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

وأشار إلى أن الرسوم المقررة حددتها وزارة الصحة بمبلغ 2850 جنيهاً، لافتاً إلى أنه يُسمح لمن لم يجتاز الكشف الطبي بالتظلم من قرار اللجنة الطبية، خلال 24 ساعة من تسلمه نتيجة الكشف، أمام لجنة أخرى تشكل لهذا الغرض، من قبل المجلس الطبي العام بالإسكندرية.