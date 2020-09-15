مصرع شاب سقط تحت عجلات قطار الإسكندرية بمحطة قها 

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات أحد القطارات، أثناء مروره بمحطة قها، بعد أن انزلقت قدماه أثناء وقوفه على باب القطار، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، بورود بلاغ إلى مأمور قسم قها، العقيد وائل صابر، من ناظر محطة القطار، يفيد بمصرع شاب سقط من القطار القادم من القاهرة، والمتجه إلى الإسكندرية، أثناء مرور القطار بمحطة قها.

انتقل العميد خالد المحمدي، مدير مباحث القليوبية، إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لشاب يُدعى "محمد ع. م"، 27 سنة، من مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتبين أنه أثناء وقوفه على باب القطار، انزلقت قدماه وسقط أسفل عجلات القطار، ولقي مصرعه في الحال.

وأمرت نيابة طوخ، بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بالتصريح بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.