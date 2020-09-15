وزير الخارجية الإماراتي يصل البيت الأبيض لتوقيع معاهدة السلام

وصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى البيت الأبيض لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

ويجرى الرئيس ترامب محادثات مع وزير الخارجية الإماراتي قبيل التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل وفقا لما أعلنته قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وسيمثل الجانب الإسرائيلي في التوقيع على المعاهدة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يشارك نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم، في مراسم التوقيع الرسمية، التي تجري في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.