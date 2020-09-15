رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الخارجية الإماراتي يصل البيت الأبيض لتوقيع معاهدة السلام

ويجرى مباحثات مع ترامب

كتب:

سحر المكاوى
05:37 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
ترامب خلال استقبال وزير الخارجية الإماراتى

ترامب خلال استقبال وزير الخارجية الإماراتى

وصل  وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى البيت الأبيض لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

ويجرى الرئيس ترامب محادثات مع وزير الخارجية الإماراتي قبيل التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل وفقا لما أعلنته قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وسيمثل الجانب الإسرائيلي في التوقيع على المعاهدة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ومن المقرر أن يشارك نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم، في مراسم التوقيع الرسمية، التي تجري في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

 

اقرأ المزيد:

ترامب يستقبل 700 ضيف.. أبرز حضور معاهدة السلام مع إسرائيل

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: معاهدة السلام مع الإمارات تدعم الاستقرار

قرقاش: الإمارات كسرت الحاجز النفسى بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

الإمارات تفرض غرامة 30 ألف درهم على معلمي الدروس الخصوصية

اليوم.. انتهاء قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس في الإمارات