37 مليار جنيه.. فاتورة دعم 4 قطاعات في زمن كورونا

أصدرت وزارة المالية، للعام السابع علي التوالي، موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2020 /2021 تحت عنوان: "موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والاصلاح الهيكلي".

ووفقا لبيان وزارة المالية قال الدكتور محمد معيط وزير المالية،إن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 37 مليار جنيه لدعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من تفشي جائحة كورونا منذ شهر مارس الماضي .

وأوضح "معيط" أن أبرز القطاعات التي قدمت لها الدولة الدعم هي قطاع الصحة عندما خصصت له نحو 10.7 مليار جنيه بينما خصصت للقطاع الصناعي نحو 7.6 مليار جنيه في حين خصصت 7.3 مليارات جنيه لقطاع الطيران وأخيرا 13 مليار جنيه خصصتها لصالح قطاع المقاولات .

وأضاف وزير المالية إن الاجراءات شملت أيضا دعم الفئات الأكثر تضررا من الجائحة حيث تم صرف اعانة نقدية شهرية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 اشهر.

وأشار إلي أن الدولة قدمت تيسيرات للمواطنين مثل زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب من 8 آلاف الي 15 الف جنيه سنويا واستحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة 2.5%، داعيًا المواطنين للتعبير عن ارائهم في المعلومات والبيانات التي تتيحها موازنة المواطن في اصدارها السابع للمشاركة في عملية اتخاذ القرار حيث ستتلقي الوزارة تلك الاراء عبر موقعها الالكتروني وعنوانه WWW.budget.gov.eg.