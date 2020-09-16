تساؤلات تشغل المواطنين أبرزها كيفية التصالح في الإيجار القديم

رصدت" الوطن"، عدد من تساؤلات المواطنين، وردت إلى وزارة التنمية المحلية، حول قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بقرار رقم 1 لسنة 2020، وذلك بعد توجيهات الحكومة بالتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح.

وفتح المراكز التكنولوجية في الفترة المسائية أمام المواطنين، لاستقبال طلبات التصالح فى الفترة المتبقية، حيث لم يتبقى سوى 15 يوم للتصالح، وتأتى إجابات الوزارة كالتالي:

- فى حالة الإيجار القديم من يتقدم للتصالح؟

الايجار القديم التصالح على المالك.

- فى حالة بناء غرفتين بالعقار من عام 2006 هل لي حق التصالح؟

التصالح يسري على كل أعمال البناء المخالفة، التي تمت ما قبل 8 إبريل 2019.

- هل يمكن التصالح فى بناء على ارض أملاك دولة؟

حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة، تستوجب ضرورة تقديم المستند الدال على تقديم طلب تقنين الأوضاع على الأرض، طبقا للقانون، والإيصال الدال على سداد رسم الفحص، ومبلغ جدية التصالح فى مخالفة البناء.

- أقيم في الدور الثاني والعماره 11 دور، وأنا أرغب فى التصالح، بينما الآخرين غير جادين، فهل مطلوب تقرير السلامة الإنشائية؟

يجب التقدم أولا بطلب التصالح، ولجنة البت لها الحق في طلب تقرير السلامة الإنشائية من عدمه، حسب الحالة المعروضة.

- ما موقف من تقدم للتصالح وتم رفض الطلب، وتم التظلم ولم يبت فيه إلى الآن.. ما الموقف؟

انتظار البت في طلب التظلم

-العمارة 21 شقة مخالفة، وقدم السكان ملف واحد ودفع 25% جدية التصالح، ومن السكان من يريد الدفع كاش وآخرين يؤيدون القسط، ما المطلوب؟

يجب الانتظار حتى يبت في الطلب، وتحديد مقابل التصالح.

- ما موقف من بنى طابق أعلى العقار في شهر يناير الماضي؟

القانون واضح التصالح مع المخالفات قبل صدوره في ٨ إبريل 2019.

- تم شراء عقار من شركة، وحاليا لا توجد الشركة.. فكيف نتصالح؟

يجوز تقديم طلب التصالح، ولم يشترط القانون تقديم المالك أو المشتري، أو حتى المؤجر، فقد أجاز القانون لأي شخص له شقة أو عقار، أن يتقدم ويصدر باسمه قرار التصالح.

وفى وقت سابق، قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مد العمل بالمراكز التكنولوجية العاملة فى استقبال طلبات التصالح بكل أحياء العاصمة، حتى السادسة مساءً، كما قرر استمرار تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالأحياء يومى الجمعة والسبت، وذلك تيسيرًا على المواطنين ونظرًا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.