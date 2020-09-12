التنمية المحلية: 8 محافظات تقدم خدمة التصالح إلكترونيا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك 8 محافظات بها عدد من المراكز التكنولوجية بإمكانها استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء إلكترونيا من خلال بوابة خدمة المحليات الإلكترونية ومنها القاهرة والجيزة والقليوبية وأسيوط وقنا.

أكثر من 40 خدمة تقدم الكترونيا

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أن بوابة خدمات المحليات تقدم أكثر من 40 خدمة للمواطنين بمختلف المحافظات حيث يتم استقبال الطلب وفحصه والرد عليه، لافتا إلى أن البوابة تقدم خدماتها تيسيرا على المواطنين بدلا من ذهابهم إلى الحى، حيث يتم متابعة جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التى تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية، والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، والاطلاع علي التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة والاطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الايقافات، علاوة على سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني.

الخدمات المتاحة

وأشار إلى أن الخدمات المتاحة من خلال البوابة تتمثل في طلب بيان صلاحية موقع وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء، طلب بدل فاقد رخصة بناء، صورة طبق الأصل من الرخصة، طلب سريان مفعول رخصة بناء، طلب معاينة، طلب توصيل مرافق مؤقتة كهرباء - مياه، وطلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى لاشغال جزئى أو الكلي، وطلب استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم وإخطار ببدء النشاط وطلب مهلة فتح محل، وطلب تجديد رخصة تشغيل مؤقتة محل، و طلب بدل فاقد رخصة محل / صورة طبق الاصل من الرخصة، وطلب بدل تالف رخصة محل، طلب الغـاء رخصة محل، طلب قيد اتحاد شاغلين، طلب تجديد رخصة إشغال.

قبول طلبات التصالح إلكترونيا

وتابع من الخدمات التى تقدمها البوابة الالكترونية،طلب استرداد اشغالات، طلب تصالح عن محضر،طلب شكوى، طلب شهادة سداد، طلب شهادة بتنفيذ الازالة، طلب الحصول على وحدة سكنية، وطلب صورة طبق الاصل من قرار هدم، و طلب تجديد رخصة اعلان، طلب تجديد رخصة مصعد، طلب كسح، طلب بدل فاقد عقد، طلب صورة رسمية من العقد، وطلب سداد اقساط ايجار/مديونيات دورية، طلب سداد مديونيات، طلب استرداد قيمة تأمين نقل مخلفات، وطلب رخصة تشغيل مصعد، وطلب تصالح عن مخالفة، وطلب تصالح عن حجز اداري، وطلب سداد مديونيات دورية، وطلب افادة 3، وطلب تصالح عن مخالفات المباني، وطلب سداد اقساط، طلب انشاء كشك، طلب رعاية صحية، طلب سداد عام، طلب الحصول علي صورة طبق الاصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، طلب شهادة بيانات منشأة، طلب حجز جبانة.