تأجيل محاكمة المتهمين في "كتائب حلوان " لـ 7 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، اليوم، محاكمة المتهمين في قضية "كتائب حلوان"، لجلسة 7 اكتوبر المقبل، لاستكمال المرافعات.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، انهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بمحافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وأوضحت التحقيقات أنهم تولوا مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب إحدى وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.