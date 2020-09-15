رمضان عبد المعز: التدين المنشود هو "الأعمال" وليس "الأقوال"

قال الشيخ رمضان عبد المعز، أحد علماء الأزهر الشريف، إن التدين المنشود هو تدين الأحوال والأعمال وليس الأقوال، ولذلك فدين الأفعال هو الأبقى عند الله، "الدين الفعلي مش اللي ينطبق عليه المثل بتاع أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أتعجب"، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc".

وأضاف "عبد المعز": "العارف بالله يدل المواطنين بأفعاله دون مقاله، وشكله وتصرفه يدل على أخلاقه، لن يتكلم على الله بلسانه أو مقاله، هيكلمك بالحال، تجده بشوشًا طيب القلب، لا يحدث مشاكل، وإذا دخل مكان تركه أفضل مما كان".

وأكد الداعية الإسلامي أن من أهم الأمور التي تصل بالإنسان إلى الله هو الورع، مستطردًا "ما أجمل أن تدعو الله وأنت ساجد".