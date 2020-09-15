إصابة الكاتبة سلوى بكر في حادث سقوط

أعلن الشاعر والناقد شعبان يوسف، عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" عن تعرض القاصة والروائية سلوى بكر لإصابة في أحد المفاصل تستدعي تغيير المفصل المصاب، إثر تعرضها لحادث سقوط، وتخضع الكاتبة لإجراء للفحوصات الطبية اللازمة فى مستشفى المقطم في الوقت الحالي.

ويشار إلى أن سلوى بكر، روائية وناقدة مصرية، يدور الكثير من أعمالها الأدبية فى أجواء تاريخية، قبل أن تبدأ بشق طريقها الأدبى فى منتصف الثمانينيات، عاشت سلوى بكر مع زوجها فى قبرص، حيث عملت لعدة سنوات ناقدة سينمائية فى عدد من المجلات الصادرة بالعربية، قبل أن تعود إلى مصر سنة 1986.